Федоров согласовал с Бельгией и Испанией усиление ПВО: что еще обещают партнеры

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с бельгийскими и испанскими коллегами, согласовав приоритеты сотрудничества накануне очередного заседания в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Минобороны.

Министр поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря win-win сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать врага на земле, деоккупировать территории, защищать небо, повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике России.

Украина предложила перечень производителей для кооперации с испанскими компаниями, а также возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях .

Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины в 2026 году. Особое внимание уделили развитию сотрудничества оборонных индустрий в рамках европейского механизма SAFE .

Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Страна подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов.

Напомним, накануне переговоров министра обороны Михаила Федорова с Бельгией и Испанией президент Владимир Зеленский анонсировал отдельные переговоры с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.

Украинский опыт защиты неба, а также успешное применение украинских технологий для защиты Ближнего Востока (в частности, во время войны в Иране) станут основой для этих дискуссий.

Тем временем Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который позволяет быстрее закупать, тестировать и внедрять инновационные оборонные решения для ВСУ. Кроме того, в Украине обсуждается создание собственных космических войск, что связано с необходимостью противодействия российским ракетам "Орешник" и другим угрозам из космоса.