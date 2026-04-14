ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Федоров согласовал с Бельгией и Испанией усиление ПВО: что еще обещают партнеры

02:48 14.04.2026 Вт
2 мин
Бельгия и Испания расширяют поддержку Украины. Какие самолеты ждать Воздушным силам?
aimg Екатерина Коваль
Федоров согласовал с Бельгией и Испанией усиление ПВО: что еще обещают партнеры Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с бельгийскими и испанскими коллегами, согласовав приоритеты сотрудничества накануне очередного заседания в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Минобороны.

Читайте также: НАТО впервые поможет с реформой Агентства оборонных закупок Украины: о чем идет речь

Приоритеты сотрудничества

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговоры с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Стороны синхронизировали ключевые направления:

  • усиление противовоздушной обороны;

  • развитие дроновых возможностей;

  • реализацию "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения.

Финансовая и военная помощь

Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Страна подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов.

Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины в 2026 году. Особое внимание уделили развитию сотрудничества оборонных индустрий в рамках европейского механизма SAFE.

Украина предложила перечень производителей для кооперации с испанскими компаниями, а также возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях.

Благодарность и результаты

Министр поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря win-win сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать врага на земле, деоккупировать территории, защищать небо, повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике России.

Напомним, накануне переговоров министра обороны Михаила Федорова с Бельгией и Испанией президент Владимир Зеленский анонсировал отдельные переговоры с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.

Украинский опыт защиты неба, а также успешное применение украинских технологий для защиты Ближнего Востока (в частности, во время войны в Иране) станут основой для этих дискуссий.

Тем временем Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который позволяет быстрее закупать, тестировать и внедрять инновационные оборонные решения для ВСУ. Кроме того, в Украине обсуждается создание собственных космических войск, что связано с необходимостью противодействия российским ракетам "Орешник" и другим угрозам из космоса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Испания Бельгия Михаил Федоров Военная помощь
Новости
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта