Україна закупатиме інноваційне озброєння по-новому: що змінюється

13:36 13.04.2026 Пн
2 хв
Інновації відтепер швидше потраплятимуть до ЗСУ
aimg Костянтин Широкун
Фото: Україна закупатиме інноваційне озброєння по-новому (Getty Images)

Кабмін запустив експериментальний проект, який дозволяє швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для українського війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах, тому інновації потрапляли у війська несистемно.

Що змінюється

Відтепер Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою.

Також підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування і приймають рішення щодо їхньої ефективності. Зрештою, перевірені у бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

Інфографіка про нову модель закупівель для оборонних інновацій

"У сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує технології. Рішення, які з’являються сьогодні, мають працювати на полі бою вже завтра", – підкреслив міністр оборони України Михайло Федоров.

Які переваги отримають Сили оборони

Цей проект разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель дронів має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.

Йдеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Нововведення дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками.

Нагадаємо, раніше міністерство оборони змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме для закупівлі БпЛА, НРК та боєприпасів механізм диверсифікації.

Також ми писали, що Агенція оборонних закупівель підписала рекордний контракт на закупівлю дронів Mavic, Autel та Matrice, також готуються рішення з штучним інтелектом.

Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну
