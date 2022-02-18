ФБР займется криптовалютой, а Windows потребует аккаунт: главное из мира технологий за 18 февраля

ФБР создало подразделение, которое будет контролировать рынок цифровых валют. Тем временем Windows 11 потребует учетную запись в Microsoft, а в Украине создали петицию касаемо запрета TikTok.
О главных новостях из мира технологий за 18 февраля - в материале РБК-Украина.
Офис торгового представительства США признал AliExpress пиратским рынком сбыта. Более того, популярный мессенджер в Китае WeChat - также попал в список, поскольку помогает распространять поддельные товары.
AliExpress, со своей стороны, готовы сотрудничать, а у МИД Китая призывают США создать справедливые условия для китайского рынка.
Министерство юстиции США назначило прокурора по компьютерным преступлениям главой нового подразделения ФБР, которое будет заниматься анализом блокчейна и конфискацией виртуальных активов.
Вышеупомянутый прокурор уже отличился раньше тем, что участвовал в задержании супружеской пары из Нью-Йорка, которая отмывала биткоины на суму больше 4,5 млрд долларов.
Рыночная стоимость компании Цукерберга выбыла с топ-10 самых дорогих корпораций в мире.
Впрочем, цена на Meta начала стремительно падать еще с июня 2021 года, когда она достигла отметки в 1 трлн долларов. По состоянию на 17 февраля ее рыночная стоимость упала до 565 млрд долларов.
Первое место все так же принадлежит Apple - 2,9 трлн долларов.
Компания Microsoft тестирует новые функции для операционной системы.
Впрочем, чтобы воспользоваться некоторыми из настроек Windows 11 - потребуется вход в учетную запись. Более того, компания также отключила возможность создать локальный профиль.
Обновление не затронет тех, кто уже успел настроить свою операционную систему или же пользуется данными для входа в систему.
На сайте президента появилась петиция с просьбой запретить популярное приложение TikTok. Якобы, оно способствует распространению дезинформации среди младшего поколения, а также может привести к деградации населения.
“Большинство детей, если не все, никогда не проверяют информацию, увиденную в социальных платформах и воспринимают ее как правду первой инстанции, поэтому много дезинформации попадает в головы детей и иногда создает ненужную панику. Да и в целом платформа способствует деградации общества", - пишет автор петиции.