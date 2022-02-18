ФБР займется криптовалютой, а Windows потребует аккаунт: главное из мира технологий за 18 февраля

AliExpress признали пиратским рынком

Офис торгового представительства США признал AliExpress пиратским рынком сбыта. Более того, популярный мессенджер в Китае WeChat - также попал в список, поскольку помогает распространять поддельные товары.

AliExpress, со своей стороны, готовы сотрудничать, а у МИД Китая призывают США создать справедливые условия для китайского рынка.

ФБР займется контролем рынка криптовалют

Министерство юстиции США назначило прокурора по компьютерным преступлениям главой нового подразделения ФБР, которое будет заниматься анализом блокчейна и конфискацией виртуальных активов.

Вышеупомянутый прокурор уже отличился раньше тем, что участвовал в задержании супружеской пары из Нью-Йорка, которая отмывала биткоины на суму больше 4,5 млрд долларов.

Капитализация Meta выбыла со списка лидеров

Рыночная стоимость компании Цукерберга выбыла с топ-10 самых дорогих корпораций в мире.

Впрочем, цена на Meta начала стремительно падать еще с июня 2021 года, когда она достигла отметки в 1 трлн долларов. По состоянию на 17 февраля ее рыночная стоимость упала до 565 млрд долларов.

Первое место все так же принадлежит Apple - 2,9 трлн долларов.

Windows 11 потребует учетную запись в Microsoft

Компания Microsoft тестирует новые функции для операционной системы.

Впрочем, чтобы воспользоваться некоторыми из настроек Windows 11 - потребуется вход в учетную запись. Более того, компания также отключила возможность создать локальный профиль.

Обновление не затронет тех, кто уже успел настроить свою операционную систему или же пользуется данными для входа в систему.

В Украине просят запретить TikTok

На сайте президента появилась петиция с просьбой запретить популярное приложение TikTok. Якобы, оно способствует распространению дезинформации среди младшего поколения, а также может привести к деградации населения.

“Большинство детей, если не все, никогда не проверяют информацию, увиденную в социальных платформах и воспринимают ее как правду первой инстанции, поэтому много дезинформации попадает в головы детей и иногда создает ненужную панику. Да и в целом платформа способствует деградации общества", - пишет автор петиции.