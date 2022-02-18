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Новое подразделение ФБР будет контролировать оборот криптовалюты

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Пятница 18 февраля 2022 16:10
Новое подразделение ФБР будет контролировать оборот криптовалюты Фото: новое подразделение ФБР будет контролировать оборот криптовалюты (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство юстиции США назначило прокурора по компьютерным преступлениям главой нового подразделения. Оно будет заниматься анализом блокчейна и конфискацией виртуальных активов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что создание нового подразделения произошло после крупнейшей в истории финансовой конфискации виртуальных активов. Именно этот прокурор обвинила супружескую пару из Нью-Йорка в отмывании биткоинов на сумму больше чем 4,5 млрд долларов.

Также регуляторы США усилили контроль над криптоиндустрией после кибератак в 2020 году на сеть топливных трубопроводов Штатов и крупнейшего в мире поставщика говядины. Тогда же хакеры требовали плату именно в биткоинах.

С тех пор ФБР удалось отследить и вернуть часть виртуальных активов.

"Новое подразделение ФБР объединит экспертов в области криптовалют в единый мозговой центр, который сможет проводить анализ блокчейн-оборудования, изымать виртуальные активы и обучать других сотрудников ФБР", – пояснила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако

Напомним, РБК-Украина писало о хакере, который нашел способ создавать бесконечное число криптовалюты.

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