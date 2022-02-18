ФБР займеться криптовалютою, а Windows попросить аккаунт: головне зі світу технологій за 18 лютого

AliExpress визнали піратським ринком

Офіс торгового представництва США визнав AliExpress піратським ринком збуту. Більш того, популярний месенджер в Китаї WeChat - також потрапив до списку, оскільки допомагає поширювати підроблені товари.

AliExpress, зі свого боку, готові співпрацювати, а у МЗС Китаю закликають США створити справедливі умови для китайського ринку.

ФБР займеться контролем ринку криптовалют

Міністерство юстиції США призначило прокурора з комп'ютерних злочинів головою нового підрозділу ФБР, яке буде займатися аналізом блокчейна і конфіскацією віртуальних активів.

Вищезгаданий прокурор вже відзначився раніше тим, що брав участь у затриманні подружньої пари з Нью-Йорка, яка відмивала біткоіни на суму більше 4,5 млрд доларів.

Капіталізація Meta вибула зі списку лідерів

Ринкова вартість компанії Цукерберга вибула з топ-10 найдорожчих корпорацій у світі.

Втім, ціна на Meta почала стрімко падати ще з червня 2021 року, коли вона досягла позначки в 1 трлн доларів. Станом на 17 лютого її ринкова вартість впала до 565 млрд доларів.

Перше місце все так само належить Apple - 2,9 трлн доларів.

Windows 11 вимагатиме облікового запису в Microsoft

Компанія Microsoft тестує нові функції для операційної системи.

Втім, щоб скористатися деякими з налаштувань Windows 11 - буде потрібно ввійти в обліковий запис. Щобільше, компанія також відключила можливість створити локальний профіль.

Оновлення не торкнеться тих, хто вже встиг налаштувати свою операційну систему або ж користується даними для входу в систему.

В Україні просять заборонити TikTok

На сайті президента з'явилася петиція з проханням заборонити популярний додаток TikTok. Нібито, він сприяє поширенню дезінформації серед молодшого покоління, а також може призвести до деградації населення.

"Більшість дітей, якщо не всі, ніколи не перевіряють інформацію, побачену в соціальних платформах і сприймають її як правду першої інстанції, тому багато дезінформації потрапляє в голови дітей і іноді створює непотрібну паніку. Та й в цілому платформа сприяє деградації суспільства", - пише автор петиції.