В США признали AliExpress пиратской торговой площадкой

Офис торгового представительства США (USTR) признал AliExpress пиратским рынком сбыта. Также в список попал и мессенджер WeChat.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Согласно заявлению USTR, на AliExpress наблюдается увеличение поддельных товаров, которые выдают за оригинал. Тем временем популярный китайский мессенджер WeChat способствует распространению этих же товаров.

В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что соответствующее решение США является политизированным и призвал выбрать объективную позицию в отношении компаний Китая, а также создать для них справедливые условия.

"Китай всегда уделял большое внимание защите прав интеллектуальной собственности. Мы настаиваем, чтобы США прекратили политизацию торговоэкономических вопросов", - заявил представитель МИД.

Тем временем в AliExpress заявили, что знают о проблемах защиты интеллектуальной собственности, однако готовы сотрудничать, чтобы решить все проблемы.