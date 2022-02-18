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Microsoft обяжет иметь учетную запись для настройки Windows 11 Pro

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Пятница 18 февраля 2022 12:44
Microsoft обяжет иметь учетную запись для настройки Windows 11 Pro Фото: Microsoft обяжет иметь учетную запись для настройки Windows 11 Pro (windows.unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft приступила к тестированию новых функций для операционной системы Windows 11. Впрочем, для их настройки потребуется учетная запись.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Компания обновила работу Диспетчера задач, вернула некоторые возможности с прошлой операционной системы, улучшила режим "Не беспокоит", добавила новые жесты сенсорного экрана и много чего другого.

Одно из изменений все же немного расстроило фанатов продукции. Теперь Windows 11 будет требовать учетную запись. Microsoft решили отказаться от возможности создания локального профиля. Для настройки основных функций операционной системы так же понадобиться учетная запись.

Обновление не затронет тех, кто уже успел настроить Windows или же тех, кто использует "имя пользователя" и "пароль" для входа в систему.

Впрочем, когда именно Microsoft выпустят обновление для широкой публики - неизвестно, однако компания обещает постоянно вносить изменения в операционную систему.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как разработчику удалось установить Windows 11 на Android 13.

Также недавно Microsoft добавила магазин приложений Android в новую операционную систему.

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