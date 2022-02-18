ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Meta Цукерберга выбыла из десятки самых дорогих компаний в мире

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 15:25
Meta Цукерберга выбыла из десятки самых дорогих компаний в мире Фото: Meta Цукерберга выбыла из десятки самых дорогий компаний в мире (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Капитализация Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу стремительно упала за последний год. Корпорация вылетела из десятки самых дорогих компаний в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Еще в июне 2021 года, капитализация Meta составляла 1 трлн долларов. Впрочем, по состоянию на 17 февраля - рыночная стоимость компании составляет 565 млрд долларов. Лишь за последние полгода Meta потеряла 513 млрд.

Согласно обновленным данным, сегодня самой дорогой компанией является Apple - 2,9 трлн долларов.

Кто ещё возглавляет список самых дорогих компаний:

  • Microsoft - 2,2 трлн долларов;
  • Aramco - 2 трлн долларов;
  • Alphabet - 1,8 трлн долларов;
  • Amazon - 1,6 трлн долларов;
  • Tesla - 905 млн долларов;
  • Bershire Hathaway - 700,6 млн долларов;
  • Nvidia - 613 млн долларов;
  • TSMC - 600 млн долларов;
  • Tencent - 569 млн долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Марк Цукерберг обновил ценности в Meta. Также недавно компания отреагировала на заявление о домогательствах в метавселенной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марк Цукерберг
NEWS
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти