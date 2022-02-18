Meta Цукерберга выбыла из десятки самых дорогих компаний в мире
Фото: Meta Цукерберга выбыла из десятки самых дорогий компаний в мире (Getty Images)
Капитализация Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу стремительно упала за последний год. Корпорация вылетела из десятки самых дорогих компаний в мире.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Еще в июне 2021 года, капитализация Meta составляла 1 трлн долларов. Впрочем, по состоянию на 17 февраля - рыночная стоимость компании составляет 565 млрд долларов. Лишь за последние полгода Meta потеряла 513 млрд.
Согласно обновленным данным, сегодня самой дорогой компанией является Apple - 2,9 трлн долларов.
Кто ещё возглавляет список самых дорогих компаний:
- Microsoft - 2,2 трлн долларов;
- Aramco - 2 трлн долларов;
- Alphabet - 1,8 трлн долларов;
- Amazon - 1,6 трлн долларов;
- Tesla - 905 млн долларов;
- Bershire Hathaway - 700,6 млн долларов;
- Nvidia - 613 млн долларов;
- TSMC - 600 млн долларов;
- Tencent - 569 млн долларов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Марк Цукерберг обновил ценности в Meta. Также недавно компания отреагировала на заявление о домогательствах в метавселенной.