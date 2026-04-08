ФБР предупреждало об иранской угрозе, но Белый дом "отмахивался" от рисков, - Reuters

11:54 08.04.2026 Ср
2 мин
Трамп публично преуменьшал возможность агрессии со стороны Тегерана
aimg Валерий Ульяненко
ФБР предупреждало об иранской угрозе, но Белый дом "отмахивался" от рисков, - Reuters Фото: здание ФБР (Getty Images)

В марте 2026 года ФБР предупреждало правоохранительные органы США о повышенной угрозе со стороны Ирана для объектов на территории страны. В то же время Белый дом преуменьшал риски нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп объявил "полную и окончательную победу" после соглашения о перемирии с Ираном

В докладе от 20 марта ФБР и другие федеральные разведывательные агентства предупредили, что иранское правительство "представляет постоянную угрозу" для военных и правительственных служащих США, зданий, еврейских и израильских учреждений, а также иранских диссидентов в Соединенных Штатах.

Несмотря на эти предупреждения, ФБР и Национальный контртеррористический центр не обнаружили масштабных угроз для американской общественности.

В то же время президент США Дональд Трамп публично минимизировал вероятность атак Ирана на американскую территорию. Например, когда 11 марта его спросили, беспокоит ли его возможность нападения Ирана на США, Трамп ответил: "Нет, не беспокоит".

Нападения на американцев

В докладе также говорится о том, что Иран в последние годы пытался похитить и убить американцев. Хотя в большинстве случаев в США использовалось огнестрельное оружие, среди других методов были "ножевые ранения, наезды автомобилями, взрывы, отравления, удушения и поджоги".

Отмечается, что Тегеран отдает предпочтение использованию агентов, которые имеют действующий легальный статус в США или доступ в страну.

В докладе указывается, что в прошлом иранское правительство отслеживало социальные сети, прямые трансляции и картографические приложения для выбора целей и оценки мер безопасности.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, за несколько часов до окончания ультиматума США этой ночью Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

Согласно данным СМИ, первые прямые переговоры между США и Ираном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Американскую делегацию, вероятно, возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

