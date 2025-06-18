Фатальна помилка капітана: Україна програла Нідерландам та вилетіла з молодіжного Євро-2025

Євро-2025 серед молодіжних команд, груповий етап, 3-й тур

Нідерланди U-21– Україна U-21 – 2:0

Голи: Валенте, 34, ван Берген, 57

Вилучення: Регер (Н), 81

Україна U-21: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Батагов, Крупський (Козік, 74) – Очеретько (Яцик, 74), Ярмолюк, Рубчинський (Царенко, 65) – Волошин (Квасниця, 81), Брагару, Ванат (В’юнник, 65).

За що грали команди

Це був прямий поєдинок за друге місце в квартеті D, яке давало право зіграти в чвертьфіналі.

Перше місце після двох матчі гарантувала собі збірна Данії. "Синьо-жовтим", щоб вийти в плей-офф достатньо було не програти в заключному протистоянні. А от Нідерландам потрібна була лише перемога.

У першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали прикрої поразки від Данії (2:3), в матчі, який були зобов'язані завершувати на свою користь. В другому поєдинку – проти Фінляндії – виправились, здобувши перемогу (2:0).

Нідерланди, які перед стартом вважались фаворитом номер один нашого квартету, неприємно вразили своїх уболівальників. "Помаранчеві" ледь врятувалися в компенсований час від поразки в грі з фінами (2:2) та програли Данії (1:2).

Як пройшов матч

Команда Унаї Мельгоси активно розпочала матч. Уже на другій хвилині Волошин загрожував воротам суперника, але голкіпер Нідерландів Руфс без проблем зафіксував м'яч після удару з меж штрафного.

Україна впевнено контролювала гру впродовж перших 30 хвилин, однак помилка Батагова, що вивів "синьо-жовтих" на гру з капітанською пов'язкою, кардинально змінила хід подій. Захисник обрізався біля власного штрафного, ван Боммел перехопив м'яч, після чого Валенте відкрив рахунок – 0:1.

На початку другого тайму українці кинулися відігруватися, але пропустили вдруге. Чергова обрізка – цього разу від Ваната в центрі поля – дала змогу нідерландцям вибігти у швидку атаку, яку ван Берген завершив ефектним перекиданням м'яча через Нещерета – 0:2.

На 81-й хвилині Нідерланди залишилися в меншості після прямої червоної картки Регера, який грубо зіграв проти Яцика. Українці провели фінальний штурм, однак, попри чисельну перевагу, так і не змогли бодай скоротити відставання.

Підсумки групового турніру

У паралельному матчі групи Данія та Фінляндія розписали мирову (2:2). Втім, на позицію України цей поєдинок вирішального впливу не мав. "Синьо-жовті" завершила груповий етап на третьому місці й покидають турнір.

Підсумкова таблиця групи D