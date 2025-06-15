ua en ru
Нд, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Перша перемога на Євро-2025: Україна з голами динамівців здолала Фінляндію

Кошице, Неділя 15 червня 2025 21:04
UA EN RU
Перша перемога на Євро-2025: Україна з голами динамівців здолала Фінляндію Фото: Збірна Україна відкрила лік перемогам на турнірі (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Після прикрої поразки на старті чемпіонату Європи U-21 від збірної Данії, українська команда відігралась на іншому скандинавському супернику. Перевага над Фінляндією була помітною, а перемога – впевненою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Євро-2025 серед молодіжних команд, груповий етап, 2-й тур

Україна U-21– Фінляндія U-21 – 2:0

Голи: Ванат, 28, Брагару, 49

Україна U-21: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Батагов, Козік (Салюк, 69) – Очеретько (Рубчинський, 62), Бражко, Ярмолюк – Велетень (Смоляков, 92), Брагару (Волошин, 62), Ванат (В'юнник, 69).

Вилучення: Бражко, 90+1 (друга жовта)

Як пройшла гра

Україна не мала права на осічку в поєдинку зі збірною Фінляндії, яку до старту Євро вважали головним аутсайдером групи D. Втім, на недооцінці скандинави ледве не підловили фаворитів групи – Нідерланди, які в першому турі лише в компенсований час змогли уникнути поразки.

З боку нашої збірної ніякої недооцінки не було: скоріше грамотний підхід до поєдинку, коли ще перед стартом були враховані всі сильні та слабкі сторони суперника.

Як результат, українці впевнено контролювали гру в першому таймі та заслужено завершили його на свою користь. "Синто-жовті" сміливо діяли в атаці й надійно в обороні, демонструючи дуже компактну гру.

Рахунок на 28-й хвилині відкрив Ванат. Форвард "Динамо" отримав тонкий пас від Очеретька у штрафному майданчику та завдав потужного удару низом у ближній кут. Кіпер суперників Бергстрем відбив м'яч ногами, але Ванат першим опинився на добиванні і повторним пострілом пробив воротаря.

Фінляндія, треба віддати їй належне, боролася, але їй важко було налагодити взаємодію в центрі поля та атаці – між лініями постійно виникали розриви. Водночас, коли фіни йшли уперед, їм вдавалося створити Україні певні проблеми. Втім, такі епізоди траплялися вкрай рідко.

Вже на початку другого тайму у ворота фінів влетів ще один м'яч. Цього разу Велетень змістився з лівого флангу в центр і навісив у штрафний майданчик. Бергстрем не встиг перехопити передачу. А Брагару випередив свого опікуна, підібрав м'яч, що залишився без нагляду і холоднокровно відправив його у ворота – 2:0.

На жаль завершити спокійно матч, що давався відносно легко, "синьо-жовті" не змогли. В кінці дали супернику забагато простору, через що довелося трохи понервувати. Більш того, вже в компенсований час другу жовту на рівному місці примудрився "заробити" Бражко.

У самій кінцівці фіни могли забити гол престижу, але нашу збірну врятував Нещерет.

Що далі

Збірна України набрала перші три бали та наздогнала в турнірній таблиці своїх кривдників у першому матчі - данців. Вони сьогодні проведуть смвій другий поєдинок - проти Нідерландів. Він стартує о 22:00 за Києвом. Наразі нідерландці, як і фіни мають в ативі один заліковий пункт.

Стосовно "синьо-жовтих", вони заключний матч групового раунду зіграють 18 червня проти Нідерландів. В той же день Данія зустрінеться з Фінляндією. Обидва матчі стартують о 19:00 за Києвом.

Раніше розповіли, як Ілля Забарний може дебютувати в ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу.

Також повідомили де і коли дивитися Клубний чемпіонат світу з футболу з точним графіком трансляції всіх матчів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді