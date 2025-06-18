Роковая ошибка капитана: Украина проиграла Нидерландам и вылетела из молодежного Евро-2025

Евро-2025 среди молодежных команд, групповой этап, 3-й тур

Нидерланды U-21- Украина U-21 -- 2:0

Голы: Валенте, 34, ван Берген, 57

Удаление: Регер (Н), 81

Украина U-21: Нещерет - Вивчаренко, Михавко, Батагов, Крупский (Козик, 74) - Очеретько (Яцик, 74), Ярмолюк, Рубчинский (Царенко, 65) - Волошин (Квасница, 81), Брагару, Ванат (Вьюнник, 65).

За что играли команды

Это был прямой поединок за второе место в квартете D, которое давало право сыграть в четвертьфинале.

Первое место после двух матче гарантировала себе сборная Дании. "Сине-желтым", чтобы выйти в плей-офф достаточно было не проиграть в заключительном противостоянии. А вот Нидерландам нужна была только победа.

В первом туре подопечные Унаи Мельгосы потерпели обидное поражение от Дании (2:3), в матче, который были обязаны завершать в свою пользу. Во втором поединке - против Финляндии - исправились, одержав победу (2:0).

Нидерланды, которые перед стартом считались фаворитом номер один нашего квартета, неприятно поразили своих болельщиков. "Оранжевые" едва спаслись в компенсированное время от поражения в игре с финнами (2:2) и проиграли Дании (1:2).

Как прошел матч

Команда Унаи Мельгосы активно начала матч. Уже на второй минуте Волошин угрожал воротам соперника, но голкипер Нидерландов Руфс без проблем зафиксировал мяч после удара из пределов штрафной.

Украина уверенно контролировала игру в течение первых 30 минут, однако ошибка Батагова, который вывел "сине-желтых" на игру с капитанской повязкой, кардинально изменила ход событий. Защитник обрезался возле собственной штрафной, ван Боммел перехватил мяч, после чего Валенте открыл счет - 0:1.

В начале второго тайма украинцы бросились отыгрываться, но пропустили во второй раз. Очередная обрезка - на этот раз от Ваната в центре поля - позволила нидерландцам выбежать в быструю атаку, которую ван Берген завершил эффектным перебросом мяча через Нещерета - 0:2.

На 81-й минуте Нидерланды остались в меньшинстве после прямой красной карточки Регера, который грубо сыграл против Яцика. Украинцы провели финальный штурм, но несмотря на численное преимущество, так и не смогли хотя бы сократить отставание.

Итоги группового турнира

В параллельном матче группы Дания и Финляндия расписали мировую (2:2). Впрочем, на позицию Украины этот поединок решающего влияния не имел. "Сине-желтые" завершили групповой этап на третьем месте и покидают турнир.

Итоговая таблица группы D