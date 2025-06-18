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"Динамо" отримало суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

Ньйон, Середа 18 червня 2025 13:09
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"Динамо" отримало суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Динамо" розпочинає шлях у Лізі чемпіонів (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/26. Свого суперника дізнався єдиний представник України в турнірі – київське "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Перший суперник для киян

Щоб потрапити до основного етапу ЛЧ, команді Олександра Шовковського доведеться пройти трьох суперників. На старті кваліфікації динамівці потрапили до числа сіяних команд. У разі поразки в стартовому раунді, кияни перейдуть до третього раунду відбору Ліги Європи.

У другому раунді кваліфікації "біло-синім" міг дістатися хтось з таких в суперників:

  • "Пафос" (Кіпр)
  • Переможець пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)
  • Переможець пари "Левадія" (Естонія) – РФШ (Латвія)
  • Переможець пари "Вікінгур" (Фарери) – "Лінкольн" (Гібралтар)

У результаті жеребкування опонентом чемпіона України було визначено переможця пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Перший матч "Динамо" проведе в гостях 22 або 23 липня, а гра-відповідь пройде на умовно домашній арені київського клубу 29 або 30 липня.

&quot;Динамо&quot; отримало суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

18 червня о 15:00 відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де своїх суперників дізнаються "Олександрія" та житомирське "Полісся".

Також 18 червня вирішальний матч за вихід у плей-офф на Євро-2025 зіграє молодіжна збірна України, яка протистоятиме фавориту групи – Нідерландам.

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