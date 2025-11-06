У Фастові п'яний водій влетів у магазин

Аварія на трасі Київ-Чоп

Нагадаємо, кілька тижнів тому на трасі Київ-Чоп біля села Глибочиця під Житомиром сталася ДТП із постраждалими.

Рух було частково утруднено у напрямку Рівного, організовано об'їзд через ділянку з ремонтними роботами.

Також 13 жовтня український актор та військовий Олексій Наконечний із позивним "Артист" загинув у ДТП, повертаючись із короткострокової відпустки до частини.

Він встиг відвідати хвору дружину та тримісячного сина, до пункту призначення залишався лише один кілометр.

Про загибель Наконечного повідомила Ольга Сумська. Вона закликала підтримати сім'ю загиблого.