В Фастове пьяный водитель влетел в магазин

Авария на трассе Киев-Чоп

Напомним, несколько недель назад на трассе Киев-Чоп возле села Глыбочица под Житомиром произошло ДТП с пострадавшими.

Движение было частично затруднено в направлении Ровно, организован объезд через участок с ремонтными работами.

Также 13 октября украинский актер и военный Алексей Наконечный с позывным "Артист" погиб в ДТП, возвращаясь из краткосрочного отпуска в часть.

Он успел навестить больную жену и трехмесячного сына, до пункта назначения оставался всего один километр.

О гибели Наконечного сообщила Ольга Сумская. Она призвала поддержать семью погибшего.