В Фастове пьяный водитель влетел в магазин

В Фастове Киевской области произошла авария. Автомобиль влетел в магазин и разбил витрину.
Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.
По данным собеседников издания, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Источники уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал.
Стоит заметить, что видео с аварией быстро появились в сети. На них можно заметить, что автомобиль врезался в витрину магазина и фактически застрял там - его доставали при помощи троса.
Напомним, несколько недель назад на трассе Киев-Чоп возле села Глыбочица под Житомиром произошло ДТП с пострадавшими.
Движение было частично затруднено в направлении Ровно, организован объезд через участок с ремонтными работами.
Также 13 октября украинский актер и военный Алексей Наконечный с позывным "Артист" погиб в ДТП, возвращаясь из краткосрочного отпуска в часть.
Он успел навестить больную жену и трехмесячного сына, до пункта назначения оставался всего один километр.
О гибели Наконечного сообщила Ольга Сумская. Она призвала поддержать семью погибшего.