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Усик – Дюбуа 2. Українець відмовився боксувати на "Вемблі": йому швидко знайшли заміну

Лондон, Четвер 03 липня 2025 08:51
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Усик – Дюбуа 2. Українець відмовився боксувати на "Вемблі": йому швидко знайшли заміну Фото: Андрій Новицький (instagram.com/novitskyi_rmp)
Автор: Андрій Костенко

Український боксер надважкої ваги Андрій Новицький (15–0, 11 KO) знявся з поєдинку проти Владислава Сіренка (22–0, 19 KO), який мав відбутися 19 липня на "Вемблі" в рамках вечора боксу з головною подією – реваншем Олександр Усик – Даніель Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Queensberry Promotions.

Чому знався Новицький

Українці мали битися за пояс WBC International у надважкій вазі, що належить Новицькому. Причина, з якої боксер знявся з поєдинку менш ніж за три тижні до події - травма.

За словами тренера українця - Анатолія Дудченка, Новицький серйозно травмувався під час спарингу - порвав хрестоподібні звʼязки. Боксеру знадобиться близько шести місяців на відновлення, повідомляє Luckypunchnet.

Це рішення фактично скасувало очікуване "українське дербі" в андеркарді бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Хто замінить Новицького

Без суперника Сіренко не залишився. Його новим опонентом стане британець Соломон Дакрес (9–1, 3 KO), якого добре знають у таборі Тайсона Ф'юрі – він був одним із спаринг-партнерів "Циганського короля" перед поєдинками з Усиком.

В своєму останньому на цей час бою Дакрес у грудні минулого року зазнав поразки нокаутом у першому раунді від співвітчизника Девіда Аделейє. Сіренко востаннє виходив на ринг у жовтні 2024 року, де здобув дострокову перемогу в четвертому раунді над американцем Брендоном Кармаком.

Усик – Дюбуа 2. Українець відмовився боксувати на &quot;Вемблі&quot;: йому швидко знайшли заміну

Головна подія шоу та андеркард

Нагадаємо, головним поєдинком боксерського вечора Усик – Дюбуа 2 стане бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

У андеркарді, окрім Сіренка, змагатиметься ще один українець. Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін захищатиме пояси проти британця Люїса Едмондсона.

Раніше ми повідомили, як можна буде дивитися супербій Усик – Дюбуа 2 в Україні.

Також ми писали про українських боксерів, які билися на британському рингу.

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Бокс Олександр Усик
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