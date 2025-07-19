Євросоюз вперше запровадив санкції проти китайських банків попри погрози Пекіна, - ЗМІ

Власні джерела видання серед дипломатів підтвердили, що під санкції потрапили два китайські регіональні банки - Suifenhe Rural Commercial та Heihe Rural Commercial. Обидва банки розташовані поблизу кордону Китаю та Росії.

При цьому Китай активно лобіював виключення банків з санкційного пакета, погрожуючи реакцією та напряму вимагаючи від ЄС не вводити санкції проти китайських фінансових установ.

Зокрема, до погроз під час зустрічі з високою представницею Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Каєю Каллас вдався міністр закордонних справ Китаю Ван I. А посол Цай Рун в Брюсселі заявив про "можливі наслідки" посадовцям Євросоюзу.

Але Євросоюз демонстративно проігнорував китайські попередження та погрози та додав банки до "чорного списку". Втім, Китаю вдалося трохи пом'якшити умови. Через шість місяців, якщо банки доведуть, що вони припинили надавати підтримку російській армії, їх можуть виключити зі списку.