ua en ru
Пт, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський анонсував нові санкції проти росіян на різних рівнях

П'ятниця 18 липня 2025 11:36
UA EN RU
Зеленський анонсував нові санкції проти росіян на різних рівнях Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові економічні санкції проти росіян на різних рівнях – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції", - підкреслив президент України.

Він також привітав введення Євросоюзом чергового, 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

"Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав", - додав Зеленський.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, що сьогодні, 18 липня, країни-члени ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти РФ, головним обмеженням якого стала нова нижня межа на російську нафту.

Ліміт буде встановлений на 15 доларів за барель нижче ринкових цін і буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін.

Пакет також включає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", також потрапив до чорного списку.

Новий пакет санкцій Європейська комісія представила ще 10 червня. Однак Словаччина разом з Угорщиною відмовилися підтримати новий пакет санкцій через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ. Втім, зрештою Словаччина погодилась зняти блокування з нових економічних норм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація
Новини
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні