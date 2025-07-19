Евросоюз впервые ввел санкции против китайских банков, несмотря на угрозы Пекина, - СМИ

Собственные источники издания среди дипломатов подтвердили, что под санкции попали два китайских региональных банка - Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial. Оба банка расположены вблизи границы Китая и России.

При этом Китай активно лоббировал исключение банков из санкционного пакета, угрожая реакцией и напрямую требуя от ЕС не вводить санкции против китайских финансовых учреждений.

В частности, к угрозам во время встречи с высокой представительницей Европейского Союза по вопросам внешней политики Кайей Каллас прибегнул министр иностранных дел Китая Ван И. А посол Цай Рун в Брюсселе заявил о "возможных последствиях" должностным лицам Евросоюза.

Но Евросоюз демонстративно проигнорировал китайские предупреждения и угрозы и добавил банки в "черный список". Впрочем, Китаю удалось немного смягчить условия. Через шесть месяцев, если банки докажут, что они прекратили оказывать поддержку российской армии, их могут исключить из списка.