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Євросоюз вперше запровадив санкції проти китайських банків попри погрози Пекіна, - ЗМІ

Китай, Субота 19 липня 2025 23:11
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Євросоюз вперше запровадив санкції проти китайських банків попри погрози Пекіна, - ЗМІ Фото: Китай намагався завадити ввести санкції проти своїх банків (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Європейський Союз у 18-му пакеті санкцій проти Росії вперше включив туди китайські банки. Серед інших іноземних компаній, які допомагали Кремлю, в "чорний список" потрапили дві фінансові установи з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання South China Morning Post.

Власні джерела видання серед дипломатів підтвердили, що під санкції потрапили два китайські регіональні банки - Suifenhe Rural Commercial та Heihe Rural Commercial. Обидва банки розташовані поблизу кордону Китаю та Росії.

При цьому Китай активно лобіював виключення банків з санкційного пакета, погрожуючи реакцією та напряму вимагаючи від ЄС не вводити санкції проти китайських фінансових установ.

Зокрема, до погроз під час зустрічі з високою представницею Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Каєю Каллас вдався міністр закордонних справ Китаю Ван I. А посол Цай Рун в Брюсселі заявив про "можливі наслідки" посадовцям Євросоюзу.

Але Євросоюз демонстративно проігнорував китайські попередження та погрози та додав банки до "чорного списку". Втім, Китаю вдалося трохи пом'якшити умови. Через шість місяців, якщо банки доведуть, що вони припинили надавати підтримку російській армії, їх можуть виключити зі списку.

Санкції проти Росії: 18-й пакет

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 липня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, він передбачає нову граничну ціну на російську нафту. Також пакет охоплює низку нових фінансових і торгових заходів. Окрім цього, ЄС вже розпочав роботу над 19-м санкційним пакетом.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що готуються нові економічні санкції проти Росії. Вони будуть впроваджені на різних рівнях – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції.

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Детальніше про нові санкції - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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