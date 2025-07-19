Евросоюз впервые ввел санкции против китайских банков, несмотря на угрозы Пекина, - СМИ
Европейский Союз в 18-м пакете санкций против России впервые включил туда китайские банки. Среди других иностранных компаний, которые помогали Кремлю, в "черный список" попали два финансовых учреждения из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание South China Morning Post.
Собственные источники издания среди дипломатов подтвердили, что под санкции попали два китайских региональных банка - Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial. Оба банка расположены вблизи границы Китая и России.
При этом Китай активно лоббировал исключение банков из санкционного пакета, угрожая реакцией и напрямую требуя от ЕС не вводить санкции против китайских финансовых учреждений.
В частности, к угрозам во время встречи с высокой представительницей Европейского Союза по вопросам внешней политики Кайей Каллас прибегнул министр иностранных дел Китая Ван И. А посол Цай Рун в Брюсселе заявил о "возможных последствиях" должностным лицам Евросоюза.
Но Евросоюз демонстративно проигнорировал китайские предупреждения и угрозы и добавил банки в "черный список". Впрочем, Китаю удалось немного смягчить условия. Через шесть месяцев, если банки докажут, что они прекратили оказывать поддержку российской армии, их могут исключить из списка.
Санкции против России: 18-й пакет
Напомним, в пятницу, 18 июля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает новую предельную цену на российскую нефть. Также пакет охватывает ряд новых финансовых и торговых мер. Кроме этого, ЕС уже начал работу над 19-м санкционным пакетом.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что готовятся новые экономические санкции против России. Они будут внедрены на разных уровнях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции.
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