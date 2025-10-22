Євросоюз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейські посли погодили 19-й за рахунком пакет санкцій проти Російської Федерації за війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост брюссельського репортера "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в соціальній мережі Х.
"Санкції ЄС проти Росії, нарешті, були погоджені сьогодні ввечері! 19-й пакет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну", - написав він.
Як писав Bloomberg, основний акцент цього пакета - позбавлення Москви енергетичних доходів, а також посилення тиску на Володимира Путіна для початку мирних переговорів.
За даними видання, до 19-го пакета мають увійти:
Також повідомлялося, що протягом кількох тижнів узгодження блокували Австрія, Угорщина та Словаччина.
Австрія намагалася домогтися розморожування активів російського олігарха Олега Дерипаски, щоб компенсувати збитки банку Raiffeisen у Росії. Але ця вимога не отримала підтримки, і в підсумку Відень зняв блок.
Угорщина також передумала блокувати 19-й пакет. Як зазначив міністр закордонних справ Петер Сійярто, основні національні інтереси Будапешта не порушено.
Словаччина зняла заперечення після того, як у підсумкові висновки саміту внесли пункт про необхідність зниження високих цін на енергоносії в ЄС.
Нагадаємо, за інформацією Reuters, Євросоюз має включити до списку санкцій два китайські нафтопереробні заводи.
Очікується, що 19-й пакет має бути офіційно введений і набути чинності вже цього тижня. У Єврокомісії запевнили, що він не буде останнім.
Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програла Європу американцям, оскільки саме США нарощують свою частку у постачанні природного газу.