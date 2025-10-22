Євросоюз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії

"Санкції ЄС проти Росії, нарешті, були погоджені сьогодні ввечері! 19-й пакет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну", - написав він.

Що має увійти до 19-го пакету

Як писав Bloomberg, основний акцент цього пакета - позбавлення Москви енергетичних доходів, а також посилення тиску на Володимира Путіна для початку мирних переговорів.

За даними видання, до 19-го пакета мають увійти:

заборона на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року - на рік раніше, ніж планувалося раніше

санкції проти російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж (допомагають з обходом санкцій)

торговельні обмеження проти китайських та індійських компаній

заборона на експорт товарів на суму понад 40 млрд євро (мінерали, кераміка і гума)

ще понад 100 танкерів тіньового нафтового флоту

Також повідомлялося, що протягом кількох тижнів узгодження блокували Австрія, Угорщина та Словаччина.

Австрія намагалася домогтися розморожування активів російського олігарха Олега Дерипаски, щоб компенсувати збитки банку Raiffeisen у Росії. Але ця вимога не отримала підтримки, і в підсумку Відень зняв блок.

Угорщина також передумала блокувати 19-й пакет. Як зазначив міністр закордонних справ Петер Сійярто, основні національні інтереси Будапешта не порушено.

Словаччина зняла заперечення після того, як у підсумкові висновки саміту внесли пункт про необхідність зниження високих цін на енергоносії в ЄС.