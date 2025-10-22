Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

"Санкции ЕС против России, наконец, были согласованы сегодня вечером! 19-й пакет с момента полномасштабного вторжения в Украину", - написал он.

Что должно войти в 19-й пакет

Как писал Bloomberg, основной акцент этого пакета - лишение Москвы энергетических доходов, а также усиление давления на Владимира Путина для начала мирных переговоров.

По данным издания, в 19-й пакет должны войти:

запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее

санкции против российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж (помогают с обходом санкций)

торговые ограничения против китайских и индийских компаний

запрет на экспорт товаров на сумму более 40 млрд евро (минералы, керамика и резина)

еще более 100 танкеров теневого нефтяного флота

Также сообщалось, что в течение нескольких недель согласование блокировали Австрия, Венгрия и Словакия.

Австрия пыталась добиться разморозки активов российского олигарха Олега Дерипаски, чтобы компенсировать убытки банка Raiffeisen в России. Но это требование не получило поддержки, и в итоге Вена сняла блок.

Венгрия также передумала блокировать 19-й пакет. Как отметил министр иностранных дел Петер Сийярто, основные национальные интересы Будапешта не задеты.

Словакия сняла возражения после того, как в итоговые выводы саммита внесли пункт о необходимости снижения высоких цен на энергоносители в ЕС.