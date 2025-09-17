Євросоюз готує обмеження проти Китаю та Індії за допомогу Росії: але є нюанс

Нові санкції проти Росії

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії. Але він поставив умову: всі країни НАТО повинні припинити купувати у РФ енергоресурси.

Серед іншого, Трамп розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти. З цього приводу президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа скоротила імпорт російських нафти й газу на 80%, але частина країн досі залежна від цих ресурсів.

А тим часом з'ясувалося, що Єврокомісія не представить 19-й пакет санкцій проти РФ в заплановану дату - 17 вересня. Питання щодо нових санкцій поки що знято з порядку денного. Зазначається, що новий пакет буде представлено пізніше, після узгодження пакета з країнами G7.

Щобільше, ЄС планує укласти угоду про вільну торгівлю з Індією. І це на тлі того, що Вашингтон вимагає від ЄС і союзників ввести тарифи проти Індії та Китаю за закупівлю російської нафти.