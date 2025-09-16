ЄС не представить 19-ий пакет санкцій проти РФ в середу, рішення перенесли, - Politico

Єврокомісія може не представити 19-й пакет санкцій проти РФ в заплановану дату - 17 вересня. Питання поки знято з порядку денного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico , яке отримало цю інформацію від анонімного дипломата ЄС.

"19-й (пакет санкцій) з моменту початку війни Москви проти України - не буде представлений у середу, як повідомив моїй колезі Каміллі Гійс дипломат ЄС та представник національної влади. Він був виключений з порядку денного Комітету постійних представників", - пише Politico.

Речник Європейської комісії відмовився від коментарів щодо того, коли буде представлений черговий пакет санкцій.

Також видання зазначає, що таке рішення ЄК пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп та ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти.