ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЄС не представить 19-ий пакет санкцій проти РФ в середу, рішення перенесли, - Politico

Вівторок 16 вересня 2025 09:41
UA EN RU
ЄС не представить 19-ий пакет санкцій проти РФ в середу, рішення перенесли, - Politico Фото: санкції відклали на невизначений термін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Єврокомісія може не представити 19-й пакет санкцій проти РФ в заплановану дату - 17 вересня. Питання поки знято з порядку денного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, яке отримало цю інформацію від анонімного дипломата ЄС.

"19-й (пакет санкцій) з моменту початку війни Москви проти України - не буде представлений у середу, як повідомив моїй колезі Каміллі Гійс дипломат ЄС та представник національної влади. Він був виключений з порядку денного Комітету постійних представників", - пише Politico.

Речник Європейської комісії відмовився від коментарів щодо того, коли буде представлений черговий пакет санкцій.

Також видання зазначає, що таке рішення ЄК пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп та ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, передбачалось, що 17 вересня Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти Росії, який, як відомо, спрямований в першу чергу на обмеження в енергетичній галузі країни-агресорки.

А саме удар від санкцій припав би на "тіньовий" флот РФ та банківську систему, важче Москві було б і з продажем нафти.

Євросоюз запровадив санкції проти понад 2500 фізичних і юридичних осіб з Росії, що включає в себе керівництво країни, високопоставлених чиновників, бізнесменів і олігархів, пропагандистів, а також співробітників і компанії військового, космічного, хімічного та енергетичного секторів.

Санкції проти РФ продовжують в ЄС кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

За оцінками Євросоюзу, Росія втратила від міжнародних санкцій 450 млрд доларів з 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії
Новини
ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ
ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"