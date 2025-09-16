Європа ще купує російський газ і нафту: Зеленський пояснив, чому це проблема

Європа скоротила імпорт російських нафти й газу на 80%, але частина країн досі залежна від цих ресурсів, що викликає критику та вимоги посилити санкції.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News .

На думку президента України Володимира Зеленського, в Європі досі не можуть повністю відмовитись від російського газу та нафти і для України це небезпечно, так як щоденна торгівля Росії з європейськими країнами напряму впливає на тривалість війни й коштує життів українських громадян.

Серед найбільших імпортерів залишаються Словаччина та Угорщина, а також низка країн, що закуповують енергоресурси через треті держави. Газ продовжують отримувати, зокрема, Бельгія та Франція.

Зеленський наголошує, що щоденна торгівля Росії з європейськими країнами напряму впливає на тривалість війни й коштує життів українських громадян. Саме тому він постійно закликає союзників не думати про майбутні відносини з Росією після війни, а зосередитися на допомозі Україні та посиленні тиску на Кремль.

Чому Європа купувала російську нафту і газ

Протягом десятиліть після Другої світової війни вся енергетична інфраструктура Європи будувалася з урахуванням дешевих поставок із Росії. Газові магістралі прокладалися через Україну, яка була головним транзитером, а нафтові постачання формували цілу систему економічної взаємозалежності.

Росія мала величезні ресурси та розвинуту інфраструктуру, а європейські країни бачили у цьому основу для стабільності й співіснування на одному континенті.

Втім, згодом Москва почала використовувати газ і нафту як інструмент політичного тиску - виставляти умови, маніпулювати цінами та ставити під сумнів енергетичну безпеку як України, так і європейських партнерів.

Як ситуація змінилася після 2022 року

З початком війни Європа була змушена переглянути свою політику. Завдяки цьому за час повномасштабної агресії імпорт російських енергоресурсів скоротився на 80%. Це стало можливим завдяки переорієнтації на постачання з інших регіонів світу та інтенсивній розбудові альтернативної інфраструктури.

Втім, повна відмова від російського газу та нафти досі не відбулася.

Позиція США та Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп, який активно коментує європейську політику, наполягає: якщо Європа справді хоче бути жорсткою щодо Росії, то повинна припинити купувати її енергоресурси повністю.

На днях він закликав Брюссель накласти санкції на треті країни, через які триває торгівля з Москвою, зокрема на Китай та Індію.

Трамп вважає, що половинчасті заходи лише послаблюють ефект від санкцій і дають Росії ресурс для продовження війни проти України.