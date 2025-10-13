ua en ru
Євросоюз готує карту оборони для захисту від Росії, - Каллас

Київ, Понеділок 13 жовтня 2025 16:10
UA EN RU
Євросоюз готує карту оборони для захисту від Росії, - Каллас Фото: Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки (flickr.com photos/valstskanceleja)
Автор: Валерій Ульяненко

Цього тижня Євросоюз презентує дорожню карту оборони, яка передбачає розвиток систем боротьби з російськими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Кая Каллас під час пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою.

Вона наголосила, що наразі Євросоюз стикається з "надзвичайним сплеском" гібридних атак. Каллас зауважила, що кожного разу, коли російський дрон чи літак порушує повітряний простір країн-членів ЄС, "існує ризик ескалації, ненавмисної чи ні".

"Росія грає війною, і ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну потужність Європи на військове стримування", - зазначила вона.

Каллас заявила, що дорожня карта європейської оборони визначить розвиток можливостей у ключових сферах, зокрема, систем боротьби з безпілотниками.

"Зрозуміло, що нам потрібно посилити нашу оборону проти Росії. Не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні. Це буде посібник з того, як це зробити, і він також має бути повністю узгоджений з НАТО", - наголосила верховна представниця ЄС.

Невідомі дрони над Європою

Нагадаємо, протягом останнього місяця у повітряному просторі низки країн ЄС зафіксували польоти невідомих безпілотників над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. У деяких містах через це тимчасово призупиняли роботу цивільних аеропортів.

На думку президента Володимира Зеленського, такі інциденти можуть бути провокаціями Кремля. Таким чином він може перевіряти реакцію європейських країн і готувати можливе розширення війни ще до завершення бойових дій в Україні.

Зазначимо, українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.

У Німеччині розпочато підготовку закону, що дозволить поліції збивати такі безпілотники, що порушують правила та закриті для польотів зони.

