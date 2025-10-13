Евросоюз готовит карту обороны для защиты от России, - Каллас

На этой неделе Евросоюз представляет дорожную карту обороны, которая предусматривает развитие систем борьбы с российскими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой.

Она подчеркнула, что сейчас Евросоюз сталкивается с "чрезвычайным всплеском" гибридных атак. Каллас отметила, что каждый раз, когда российский дрон или самолет нарушает воздушное пространство стран-членов ЕС, "существует риск эскалации, непреднамеренной или нет".

"Россия играет войной, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание", - отметила она.

Каллас заявила, что дорожная карта европейской обороны определит развитие возможностей в ключевых сферах, в частности, систем борьбы с беспилотниками.

"Понятно, что нам нужно усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет пособие по тому, как это сделать, и оно также должно быть полностью согласовано с НАТО", - подчеркнула верховный представитель ЕС.