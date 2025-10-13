ua en ru
Евросоюз готовит карту обороны для защиты от России, - Каллас

Киев, Понедельник 13 октября 2025 16:10
Евросоюз готовит карту обороны для защиты от России, - Каллас Фото: Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (flickr.com photos/valstskanceleja)
Автор: Валерий Ульяненко

На этой неделе Евросоюз представляет дорожную карту обороны, которая предусматривает развитие систем борьбы с российскими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой.

Она подчеркнула, что сейчас Евросоюз сталкивается с "чрезвычайным всплеском" гибридных атак. Каллас отметила, что каждый раз, когда российский дрон или самолет нарушает воздушное пространство стран-членов ЕС, "существует риск эскалации, непреднамеренной или нет".

"Россия играет войной, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание", - отметила она.

Каллас заявила, что дорожная карта европейской обороны определит развитие возможностей в ключевых сферах, в частности, систем борьбы с беспилотниками.

"Понятно, что нам нужно усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет пособие по тому, как это сделать, и оно также должно быть полностью согласовано с НАТО", - подчеркнула верховный представитель ЕС.

Неизвестные дроны над Европой

Напомним, в течение последнего месяца в воздушном пространстве ряда стран ЕС зафиксировали полеты неизвестных беспилотников над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

В частности, дроны замечали в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии и Франции. В некоторых городах из-за этого временно приостанавливали работу гражданских аэропортов.

По мнению президента Владимира Зеленского, такие инциденты могут быть провокациями Кремля. Таким образом он может проверять реакцию европейских стран и готовить возможное расширение войны еще до завершения боевых действий в Украине.

Отметим, украинская разведка установила, что многие такие дроны запускаются с танкеров "теневого флота" России.

В Германии начата подготовка закона, который позволит полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.

