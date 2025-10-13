Евросоюз готовит карту обороны для защиты от России, - Каллас
На этой неделе Евросоюз представляет дорожную карту обороны, которая предусматривает развитие систем борьбы с российскими дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой.
Она подчеркнула, что сейчас Евросоюз сталкивается с "чрезвычайным всплеском" гибридных атак. Каллас отметила, что каждый раз, когда российский дрон или самолет нарушает воздушное пространство стран-членов ЕС, "существует риск эскалации, непреднамеренной или нет".
"Россия играет войной, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание", - отметила она.
Каллас заявила, что дорожная карта европейской обороны определит развитие возможностей в ключевых сферах, в частности, систем борьбы с беспилотниками.
"Понятно, что нам нужно усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет пособие по тому, как это сделать, и оно также должно быть полностью согласовано с НАТО", - подчеркнула верховный представитель ЕС.
Неизвестные дроны над Европой
Напомним, в течение последнего месяца в воздушном пространстве ряда стран ЕС зафиксировали полеты неизвестных беспилотников над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.
В частности, дроны замечали в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии и Франции. В некоторых городах из-за этого временно приостанавливали работу гражданских аэропортов.
По мнению президента Владимира Зеленского, такие инциденты могут быть провокациями Кремля. Таким образом он может проверять реакцию европейских стран и готовить возможное расширение войны еще до завершения боевых действий в Украине.
Отметим, украинская разведка установила, что многие такие дроны запускаются с танкеров "теневого флота" России.
В Германии начата подготовка закона, который позволит полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.