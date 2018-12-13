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Саммит ЕС требует немедленного освобождения украинских моряков

Новости » Политика    13.12.2018 - 21:12
Саммит ЕС требует немедленного освобождения украинских моряков
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

ЕС также требует от РФ разблокировать Керченский пролив

Самит Европейского союза принял требование к России о немедленном освобождении военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск, передает РБК-Украина.

Также президент Евросовета отметил, что Россия должна разблокировать Керченский пролив для свободного судноплавтсва.

"Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращение кораблей и свободного прохода всех судов через Керченский пролив", - написал Туск в Twitter.

Саммит ЕС требует немедленного освобождения украинских моряков

Напомним, ранее Туск сообщил о решении саммита Европейского союза о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Также он отметил, что причиной продления ограничений в отношении граждан и организаций России является "нулевой прогресс в реализации минских соглашений".

Добавим, президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что НАТО будет обеспечивать безопасность Азовском море.

Отметим, капитан захваченного Россией украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания российским следователям. Украинец подчеркнул, что согласно Женевской конвенции является военнопленным, не считает себя виновным и не будет давать показания.

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