НАТО осуждает действия РФ и призывает вернуть украинских моряков

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Также генсек НАТО требует от РФ обеспечить свободу навигации в Азовском море

Североатлантический альянс (НАТО) осуждает действия России и призывает вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины в Брюсселе, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы очень обеспокоены проблемами в Украине с РФ и мы хотим обеспечить то, что РФ должна освободить всех моряков и обеспечить свободу навигации в Азовском море. Мы очень осуждаем действия России и не принимаем такие агрессивные действия против Украины", - заявил Столтенберг.

Отметим, Европейский парламент считает, что в связи с нападением РФ на украинские корабли и их экипажи в Керченском проливе Европейский союз должен продлить санкции против России.

Кроме того, Европейский парламент призвал Россию гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе. В Европарламенте серьезно обеспокоены тем, что напряженность может представлять собой "ползучую попытку аннексировать суверенные права Украины на Азовском море". В связи с этим Россия должна гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море, говорится в резолюции.

Напомним, в ФСБ Российской Федерации заявили, что действия российских пограничников в Керченском проливе 25 ноября были связанные с "предупреждением провокации", поскольку украинские корабли якобы угрожали Керченском мосту. Кроме того, в ФСБ заявили, что речь о блокаде не идет.