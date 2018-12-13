Саміт ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти Росії

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Санкції Євросоюзу проти РФ продовжили на півроку

Саміт Європейського союзу вирішив продовжити економічні санкції проти Російської Федерації. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск, передає РБК-Україна.

Офіційний перехід до нового піврічного періоду санкцій планується наступного тижня.

"ЄС одноголосно продовжує економічні санкції проти Росії, враховуючи нульовий прогрес у реалізації Мінських угод", - написав Він у Twitter.

Відзначимо, всього в списку санкцій близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і самопроголошених Донецької і Луганської народних республіках.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив, що сьогодні повинні бути продовжені санкції проти Росії.

Додамо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що її уряд підтримає розширення санкцій Європейського союзу проти Росії на майбутньому саміті лідерів ЄС.