НАТО засуджує дії РФ і закликає повернути українських моряків

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Також генсек НАТО вимагає від РФ забезпечити волю навігації в Азовському морі

Північноатлантичний альянс (НАТО) засуджує дії Росії і закликає повернути затриманих у Керченській протоці українських моряків. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час спільної пресс-конференції з президентом України в Брюселі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми дуже занепокоєні проблемами в Україні з РФ та ми хочемо забезпечити те, що РФ має звільнити всіх моряків і забезпечити волю навігації в Азовському морі. Ми дуже засуджуємо дії Росії і не приймаємо такі агресивні дії проти України", - заявив Столтенберг.

Відзначимо, Європейський парламент вважає, що у зв'язку нападом РФ на українські кораблі і їх екіпажі в Керченській протоці Європейський союз повинен продовжити санкції проти Росії.

Крім того, Європейський парламент закликав Росію гарантувати свободу судноплавства в Керченській протоці. У Європарламенті серйозно стурбовані тим, що напруженість може представляти собою "повзучу спробу анексувати суверенні права України на Азовському морі". У зв'язку з цим Росія повинна гарантувати свободу судноплавства через Керченську протоку і Азовське море, йдеться в резолюції.

Нагадаємо, у ФСБ Російської Федерації заявили, що дії російських прикордонників у Керченській протоці 25 листопада були пов'язані з "попередженням провокації", оскільки українські кораблі нібито погрожували Керченському мосту. Крім того, у ФСБ заявили, що мова про блокаду не йде.