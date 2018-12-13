Капітан захопленого "Яни Капу" відмовився давати свідчення

Фото: Олег Мельничук (Антон Наумлюк/Facebook)

Олег Мельничук послався на положення Женевської конвенції

Капітан захопленого українського буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російським слідчим. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, вчора у відношенні Мельничука пройшли слідчі заходи, проте українець підкреслив, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, не вважає себе винним і не буде давати свідчення.

"Олег в міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам", - додав Семедляєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські дипломати відвідали п'ятьох арештованих в Росії моряків. За словами консулів, моряки тримаються і вірять в повернення додому.

Напередодні Європарламент закликав РФ гарантувати свободу судноплавства в Керченській протоці. У прийнятій резолюції євродепутати засудили агресію проти України в Керченській протоці і вимагають "негайного і беззастережного звільнення всіх українських судів і моряків".