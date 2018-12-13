НАТО буде забезпечувати безпеку в Азовському морі, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами президента, Україна підтримує відкриття місії НАТО в Азовському морі

НАТО буде забезпечувати безпеку в Азовському морі. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, альянс забезпечить безпеку у регіоні, що наразі необхідно Україні.

"НАТО, як ми вже домовились, будуть слідкувати за справами в Азовському морі і будуть забезпечувати безпеку в регіоні. Це те, що нам зараз потрібно", - заявив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що Україна підтримує відкриття місії НАТО в Азовському морі.

"Ми підтримуємо відкриття місії НАТО в Азовському морі для того, щоб забезпечити краще розуміння ситуації у всьому регіоні. Це дуже важливо, що Україна буде приймати участь у програмі RASP, і ми приймаємо цю підтримку для підвищення безпеки на території Азовського моря", - заявив президент.

Він також додав, що НАТО має посилити постійну присутність у Чорному морі.

"Вважаю, що НАТО має посилити постійну присутність у Чорному морі, щоб запобігти подальшому загостренню та забезпечити безпеку у регіоні", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс засуджує дії Росії і закликає повернути затриманих у Керченській протоці українських моряків.

Як писало РБК-Україна раніше, анонсувалося, що Порошенко 12-13 грудня 2018 року буде перебувати в Брюсселі (Бельгія), де проведе ряд зустрічей з керівництвом ЄС і НАТО з метою забезпечення єдності ЄС у питанні реагування на акт агресії РФ проти України в Азовському морі та Керченській протоці, а також продовження економічних і секторальних санкцій ЄС у зв'язку з російською агресією на Донбасі.

Додамо також, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море.