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Саміт ЕС вимагає негайного звільнення українських моряків

Новини » Політика    13.12.2018 - 21:12
Саміт ЕС вимагає негайного звільнення українських моряків
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

ЄС також вимагає від РФ розблокувати Керченську протоку

Саміт Європейського союзу ухвалив вимогу до Росії щодо негайного звільнення військовополонених українських моряків, захоплених у Керченській протоці. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск, передає РБК-Україна.

Також президент Євроради зазначив, що Росія повинна розблокувати Керченську протоку для вільного судноплавтсва. 

"Європейська рада вимагає негайного звільнення всіх затриманих українських моряків, повернення кораблів та вільного проходу всіх суден через Керченську протоку", - написав Туск у Twitter.

Саміт ЕС вимагає негайного звільнення українських моряків

Нагадаємо, раніше Туск повідомив про рішення саміту Європейського союзу щодо  продовження економічних санкцій проти Російської Федерації. Також він зазначив, що причиною продовження обмежень щодо громадян та організацій Росії є "нульовий прогрес у реалізації мінських угод".

Додамо, президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що НАТО буде забезпечувати безпеку в Азовському морі.

Зазначимо, капітан захопленого Росією українського буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російським слідчим. Українець підкреслив, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, не вважає себе винним і не буде давати свідчення.

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