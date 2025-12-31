ua en ru
Європейські держави можуть розгорнути в Україні до 15 тисяч солдатів, - ЗМІ

Україна, Євросоюз, Середа 31 грудня 2025 11:39
UA EN RU
Європейські держави можуть розгорнути в Україні до 15 тисяч солдатів, - ЗМІ Ілюстративне фото: розгортання 10-15 тисяч військових з Європи займе шість місяців (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Європейські країни, які згодні брати участь у військовій компоненті "коаліції охочих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших шести місяців після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

Джерела в Брюсселі повідомили виданню, що європейські країни готові брати участь у "коаліції охочих" - відправити в Україну військові контингенти, які будуть спостерігати за дотриманням припинення вогню між Україною та Росією.

Зокрема Франція та Британія готові надати відповідні гарантії безпеки для України - в тому числі використати наземні війська для спостереження за режимом припинення вогню. При цьому залежно від зобов'язань, взятих державами-учасницями коаліції, в перші шість місяців в Україні можуть розгорнути до 15 тисяч військових.

"Плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже остаточно узгоджені. Вони були, по суті, розроблені військовими експертами з британських та французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем", - пояснили співрозмовники.

Мандат не потрібен

Також, за даними джерел, Франція та Велика Британія готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть в тому випадку, якщо не буде мандату від ООН або Євросоюзу. Запрошення від України буде цілком достатньо для Парижа та Лондона.

"Моніторинг припинення вогню з повітря та моря мають забезпечити сусідні з Україною держави. Туреччина також відіграє певну роль у планах моніторингу припинення вогню. Повідомлялося, що Анкара могла б контролювати регіон Чорного моря", - додає видання.

Гарантії безпеки: розгортання військ

Тим часом нещодавно стало відомо, що Україна вже найближчим часом проведе низку важливих зустрічей із партнерами з "коаліції охочих", а також переговори на рівні світових лідерів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте до цього підтвердив, що деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру, а також якщо Росія порушить потенційну мирну угоду. Деталі та нюанси перебувають на стадії узгодження.

Додамо, що 16 грудня стало відомо, що лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" остаточно виразили готовність розмістити в Україні сили підтримки в рамках гарантій безпеки після завершення війни. Серед них - Велика Британія, як і раніше, готова розмістити свої війська на території України, Франція, Португалія та низка інших європейських держав.

