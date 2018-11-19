В Европарламенте следующие выборы в Украине назвали испытанием для устойчивости демократии

ЕС советует Украине усилить противодействие вмешательству Кремля
Следующие выборы президента и парламента в 2019 году будут испытанием для устойчивости демократии в Украине. Об этом заявила совместная делегация Национального демократического института (НДИ) и Европейского парламента во время проведения предвыборной оценки в Украине, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.
Отмечается, что в целом делегация увидела здоровую правовую и институциональную базу в Украине, но также определила конкретные сферы для ее улучшения.
"После Революции достоинства украинский народ более преданный построении полноценной демократии. Эти выборы покажут, хотят ли перемен учреждения и лидеры страны так же как и люди", - отметили в делегации.
По ее оценкам, главным приоритетом должно быть противодействие вмешательству Кремля. Кроме того, стоит уменьшить вредное влияние дезинформации.
"Следует приложить усилия для укрепления органов и организаций, которые отвечают за предотвращение политической коррупции и ограничения влияния денег на политику", - сказали делегаты.
Также посоветовали, что для сохранения национальной сплоченности предвыборные кампании должны быть конструктивными - они должны стараться объединять, а не разделять, а также соответствовать стремлениям украинского народа.
Журналистам как традиционных, так и цифровых медиа, делегаты рекомендуют четко маркировать политическую рекламу. А гражданское общество должно усилить мониторинг предвыборной кампании.
Напомним, недавно депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что Центральная избирательная комиссия Украины перед выборами в 2019 году должен получить больше ресурсов для борьбы с киберугрозами.
Добавим, что одной из рекомендаций Европейского парламента перед проведением выборов в Украине остается принятие Верховной радой нового избирательного законодательства.