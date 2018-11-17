У Європарламенті закликали Україну ухвалити новий виборчий кодекс

Фото: Ребекка Хармс (з відкритих джерел)

Ребекка Хармс зазначила, що в України ще є час для прийняття нового кодексу

Однією з рекомендацій Європейського парламенту перед проведенням виборів в Україні залишається ухвалення Верховною радою нового виборчого законодавства. Про це на брифінгу брифінгу заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що в українського парламенту ще є час для ухвалення виборчого кодексу.

"Ми зустрічалися зі спікером парламенту (Андрієм Парубієм, - ред.) і ми знаємо, що це досить складний процес. Але так само ми знаємо, що є тисячі поправок, які необхідно внести. Ми би хотіли заохотити наших колег, щоб вони пройшли цей складний процес", - заявила Хармс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Раді сумніваються в прийнятті виборчого кодексу до парламентських виборів восени 2019 року. Нове законодавство передбачає перехід від змішаної системи виборів до відкритих списків.

У той же час минулого тижня стало відомо, що робоча група з підготовки виборчого кодексу розглянула вже 60% поправок. Зазначимо, кодекс буде розглянутий у парламенті тільки після рішення комітету.