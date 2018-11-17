ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Європарламенті закликали Україну ухвалити новий виборчий кодекс

Новини » Політика    17.11.2018 - 13:24
У Європарламенті закликали Україну ухвалити новий виборчий кодекс
Фото: Ребекка Хармс (з відкритих джерел)

Ребекка Хармс зазначила, що в України ще є час для прийняття нового кодексу

Однією з рекомендацій Європейського парламенту перед проведенням виборів в Україні залишається ухвалення Верховною радою нового виборчого законодавства. Про це на брифінгу брифінгу заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що в українського парламенту ще є час для ухвалення виборчого кодексу.

"Ми зустрічалися зі спікером парламенту (Андрієм Парубієм, - ред.) і ми знаємо, що це досить складний процес. Але так само ми знаємо, що є тисячі поправок, які необхідно внести. Ми би хотіли заохотити наших колег, щоб вони пройшли цей складний процес", - заявила Хармс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Раді сумніваються в прийнятті виборчого кодексу до парламентських виборів восени 2019 року. Нове законодавство передбачає перехід від змішаної системи виборів до відкритих списків.

У той же час минулого тижня стало відомо, що робоча група з підготовки виборчого кодексу розглянула вже 60% поправок. Зазначимо, кодекс буде розглянутий у парламенті тільки після рішення комітету.

 

У Раді закликали ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду Рада розгляне бюджет-2019 у другому читанні 22 листопада
Новини України кодексВерховна РадаЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся