ЦВК має отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами, - Хармс

Фото: Ребекка Хармс (wikimedia.org)

У Європарламенті звернули увагу на зміцнення кібербезпеки ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) України перед виборами в 2019 році має отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами. Про це на брифінгу заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, депутати Європейського парламенту і експерти на зустрічі з представниками ЦВК обговорили підготовку до виборів. Вона зазначила, що Центрвиборчком повинен отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами.

"Ми рекомендуємо надати ЦВК владу і ресурси для того, щоб вони могли оновлювати свої технічні засоби для зміцнення кібербезпеки", - повідомила Хармс.

Нагадаємо, раніше Хармс закликала Верховну раду ухвалити новий виборчий кодекс перед президентськими і парламентськими виборами.

"Ми знаємо, що є тисячі поправок, які необхідно внести. Ми би хотіли заохотити наших колег, щоб вони пройшли цей складний процес", - заявила Хармс.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що СБУ запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року. Платформа з відкритим програмним кодом MISP забезпечує збір і обробку інформації про інциденти у сфері кібербезпеки.