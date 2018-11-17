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ЦВК має отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами, - Хармс

Новини » Політика    17.11.2018 - 15:03
ЦВК має отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами, - Хармс
Фото: Ребекка Хармс (wikimedia.org)

У Європарламенті звернули увагу на зміцнення кібербезпеки ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) України перед виборами в 2019 році має отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами. Про це на брифінгу заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, депутати Європейського парламенту і експерти на зустрічі з представниками ЦВК обговорили підготовку до виборів. Вона зазначила, що Центрвиборчком повинен отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами.

"Ми рекомендуємо надати ЦВК владу і ресурси для того, щоб вони могли оновлювати свої технічні засоби для зміцнення кібербезпеки", - повідомила Хармс.

Нагадаємо, раніше Хармс закликала Верховну раду ухвалити новий виборчий кодекс перед президентськими і парламентськими виборами.

"Ми знаємо, що є тисячі поправок, які необхідно внести. Ми би хотіли заохотити наших колег, щоб вони пройшли цей складний процес", - заявила Хармс.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що СБУ запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року. Платформа з відкритим програмним кодом MISP забезпечує збір і обробку інформації про інциденти у сфері кібербезпеки.

 

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Новини України Центральна виборча комісіякібератакаЄвропарламент
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