У Європарламенті наступні вибори в Україні назвали випробуванням для стійкості демократії

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ЄС радить Україні посилити протидію втручанню Кремля

Наступні вибори президента і парламенту у 2019 році будуть випробуванням для стійкості демократії в Україні. Про це заявила спільна делегація Національного демократичного інституту (НДІ) та Європейського парламенту під час проведення передвиборчої оцінки в Україні, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

Зазначається, делегація побачила загалом здорову правову та інституційну базу в Україні, але також визначила конкретні сфери для її поліпшення.

"Після Революції гідності український народ більш відданий побудові повноцінної демократії. Ці вибори покажуть, чи установи та лідери країни так само як й люди прагнуть змін", - зазначили у делегації.

За її оцінками, головним пріоритетом має бути протидія втручанню Кремля. Окрім того, варто зменшити шкідливий вплив дезінформації.

"Варто докласти зусиль для зміцнення органів та організацій, які відповідають за запобігання політичної корупції та обмеження впливу грошей на політику", - сказали делегати.

Також порадили, що для збереження національної згуртованості передвиборчі кампанії мають бути конструктивними - вони мають намагатись об'єднувати, а не розділяти, а також відповідати прагненням українського народу.

Журналістам як традиційних, так і цифрових медіа, делегати рекомендують чітко маркувати політичну рекламу. А громадянське суспільство має посилити моніторинг передвиборної кампанії.

Нагадаємо, нещодавно депутат Європарламенту Ребекка Хармс закликала, що Центральна виборча комісія України перед виборами в 2019 році має отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами.

Додамо, що однією з рекомендацій Європейського парламенту перед проведенням виборів в Україні залишається ухвалення Верховною радою нового виборчого законодавства.