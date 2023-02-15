Європарламент закликав Грузію звільнити Саакашвілі

"Відзначаючи повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном", - деться у резолюції.

Депутати Європарламенту також закликають нинішнього президента Грузії Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом на помилування.

Вони нагадали грузинській владі, що вона несе відповідальність за забезпечення здоров'я і благополуччя Саакашвілі, надання йому належного медичного лікування та за дотримання його фундаментальних прав.

Окрім того, резолюція підкреслює фундаментальну роль олігарха Бідзіни Іванішвілі у триваючому утриманні Саакашвілі під вартою "в рамках особистої вендети". Тому парламент повторно закликав Раду ЄС та демократичних партнерів розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії".