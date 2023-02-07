Президент Грузії цинічно звинуватила Саакашвілі у "підриві репутації" країни
Народ Грузії виявився заручником ситуації із колишнім президентом країни Михайлом Саакашвілі. Вона завдає шкоди репутації Грузії та перешкоджає правильному розвитку відносин із партнерами, у тому числі з Україною.
Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rustavi 2.
"Президент не обговорює і не може обговорювати справедливість/несправедливість цього (судового) рішення, але політична оцінка залежить від усіх нас. Зрозуміло одне, що цим рішенням грузинський народ засуджений до замкненого кола і залишається заручником цієї ситуації", - заявила вона.
За її словами, ситуація з Саакашвілі заважає правильному розвитку відносин із партнерами.
"Заважає висловити солідарність українському народу і країні під час цього важкого випробування, що завдає шкоди грузинській традиції, заважає нашому визнанню Євросоюзом. Заважає нам працювати над 12 рекомендаціями та їх виконанням, звідси і нашому статусу кандидата", - підкреслила вона.
При цьому грузинський президент додала, що її країна є заручником єдиного питання.
"У цей час усі інші важливі для нас питання сьогодні навіть не обговорюються на публічному рівні... Репутація країни була підірвана, довіра похитнулася, наше місце в новому геополітичному контексті стало невизначеним", - наголосила вона.
Зурабішвілі заявила, що відповідальність за хаос, пов'язаний із ситуацією навколо Саакашвілі, лежить рівною мірою на уряді та опозиції, а президентське помилування не зможе виправити ситуацію.
"Жодне президентське помилування не допоможе цій взаємній дискредитації, тому що це лише вираження індивідуальної та особистої волі президента, а не ознака нового підходу режиму або реальної деполяризації, якої вимагає від нас Європа", - заявила вона, наголосивши, що Саакашвілі, в разі його звільнення, стане активним супротивником не тільки влади, а й фактично репутації країни.
Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання про відстрочку покарання або звільнення експрезидента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі за станом здоров'я.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав політиків допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його смерті.
Водночас, країни Балтії закликали уряд Грузії відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.
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