Міський суд Тбілісі відмовився відкласти вирок Саакашвілі

Тбіліський міський суд не звільнив колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі від покарання і не відстрочив його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинське видання Interpressnews .

Як зазначає видання, таке рішення оголосив суддя Георгій Аревадзе. Тим самим він не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі, а у родичів і прихильників колишнього президента викликав невдоволення.

На сьогоднішньому засіданні сторони проголосили заключні промови, після чого суддя оголосив рішення.

"Слухання закінчено, нагадаю, що ми провели приблизно 15 засідань, допитали 24 свідка. Матеріали справи, форма клопотання, позиція протилежної сторони відомі, тому хочу повідомити рішення про відмову в задоволенні клопотання адвоката, який захищає інтереси засудженого Саакашвілі - Шалви Хачапурідзе, про звільнення Михайла Саакашвілі від відбування покарання через хворобу або про відстрочку виконання вироку. Вирок може бути оскаржений у кримінальній палаті Апеляційного суду Тбілісі", - резюмував суддя.

Видання зауважує, що адвокат експрезидента Шалва Хачапурідзе нагадав Георгію Аревадзе, що порятунок життя третього президента перебував у руках судді. За поясненням адвокатів, суддя своїм рішенням міг зіграти історичну роль і закласти основу для великого примирення.

Виходячи зі стану здоров'я, Михайло Саакашвілі ні на засіданні, ні на оголошенні рішення не був присутній навіть дистанційно.