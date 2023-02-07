Країни Балтії закликали Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глав МЗС Литви, Естонії та Латвії у Twitter.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що відправлення Саакашвілі на лікування було б найкращим рішенням для всіх сторін.

"Звільнення Михайла Саакашвілі для лікування за кордоном було б найкращим рішенням - для нього, для його сім'ї та заради європейського майбутнього Грузії", - написав він у Twitter.

Своєю чергою, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Таллінн готовий надати медичну експертизу для лікування Саакашвілі.

"Ми стурбовані станом здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі і закликаємо надати йому можливість лікуватися за кордоном. Естонія готова надати медичну експертизу для його лікування. Цей крок також є важливим для зменшення поляризації в суспільстві", - написав він у Twitter .

Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Грузію забезпечити належне лікування Саакашвілі.

"Все більше занепокоєння щодо здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Я закликаю грузинську владу забезпечити належне лікування та не допустити погіршення його стану", - написав міністр у Twitter.

Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання про відстрочення покарання або звільнення експрезидента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі за станом здоров'я.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав політиків допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його смерті.

Водночас Україна неодноразово закликала Грузію віддати Саакашвілі на лікування.

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