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Україна офіційно просить Грузію віддати Саакашвілі на лікування, - Подоляк

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Грузія, Неділя 08 січня 2023 22:43
Україна офіційно просить Грузію віддати Саакашвілі на лікування, - Подоляк Фото: бывший глава Одесской ОГА Михайло Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Каріна Левицька

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулась до Грузії з проханням віддати їх громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1TV.

Подоляк запевнив, що передача Саакашвілі Україні не матиме жодних військово-агресивних наслідків з боку Росії.

"Президент України Володимир Зеленський має чітку позицію – на відміну від Росії, ми не втручаємось у суверенні справи інших країн. Ми не даємо жодних порад. Це дуже важливий параметр. На офіційному рівні ми пропонуємо уряду Грузії передати нам Саакашвілі. Я дуже симпатизую Михайлу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу", - заявив він.

Радник керівника Офісу президента також пояснив, що офіційна позиція України наразі полягає в передачі Саакашвілі їм на лікування. Проте, якщо Грузія відмовляється передавати колишнього президента безпосередньо в Україну, тоді його треба перевести до будь-якої третьої європейської країни, "де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії".

За словами Подоляка, його позиція радикальніша порівняно з офіційною, оскільки він вважає, що "уряд Грузії навмисно хоче ввести Грузію в історію як держава, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці".

"Я думаю, що уряд Грузії навмисно хоче ввести Грузію в історію як чорну пляму, як державу, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці. Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо — представники чинної влади, держави загалом, депутати правлячої партії, тієї партії, яка чомусь так любить Росію, не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП навіть заявив, що за бажанням Грузії може сам особисто приїхати та забрати Саакашвілі.

"Це взагалі не проблема. Я просто хочу зрозуміти їхню мотивацію", - додав він.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я Михайла Саакашвілі. Грузію закликали відстрочити покарання.

Нагадаємо, кілька тижнів тому влада Грузії відмовилася відправити Саакашвілі на лікування за кордон.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі
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