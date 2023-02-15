Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили

"Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположении, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить должное лечение за границей", - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента также призывают нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование.

Они напомнили грузинским властям, что они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия Саакашвили, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и соблюдение его фундаментальных прав.

Кроме того, резолюция подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся содержании Саакашвили под стражей "в рамках личной вендетты". Потому парламент повторно призвал Совет ЕС и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".