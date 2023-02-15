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Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили

Фото: Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить экспрезидента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

"Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположении, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить должное лечение за границей", - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента также призывают нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование.

Они напомнили грузинским властям, что они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия Саакашвили, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и соблюдение его фундаментальных прав.

Кроме того, резолюция подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся содержании Саакашвили под стражей "в рамках личной вендетты". Потому парламент повторно призвал Совет ЕС и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или освобождении экспрезидента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Кроме того, президент Грузии цинично обвинила Саакашвили в "подрыве репутации" страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его смерти.

В то же время Украина неоднократно призывала Грузию отдать Саакашвили на лечение.

Страны Балтии также призвали правительство Грузии отпустить бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.

А Польша готова принять на лечение Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.

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ГрузияЕвропарламентМихаил Саакашвили