Европарламент поддержал резолюцию по Беларуси: что она предлагает

Европарламент подавляющим большинством поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси. Евродепутаты призвали ЕС отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде.
Одобренная евродепутатами резолюция призывает Евросоюз расширить санкции против Беларуси, включив в санкционный список всех причастных к принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги.
Также Европарламент предлагает ввести секторальные санкции против Беларуси, которые задели бы торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность, а также отключить Беларусь от системы SWIFT.
Вместе с тем евродепутаты призывают запретить белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, а также лишить белорусское гостелевидение права на трансляцию матчей Евро-2020.
Напомним, в тексте этой резолюции также содержится призыв к ЕС изучить роль России в принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси.
Добавим, новый пакет европейских санкций против Беларуси могут одобрить 21 июня.