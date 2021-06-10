Европарламент поддержал резолюцию по Беларуси: что она предлагает

Европарламент подавляющим большинством поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси . Евродепутаты призвали ЕС отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Европарламента .

Одобренная евродепутатами резолюция призывает Евросоюз расширить санкции против Беларуси, включив в санкционный список всех причастных к принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Также Европарламент предлагает ввести секторальные санкции против Беларуси, которые задели бы торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность, а также отключить Беларусь от системы SWIFT.

Вместе с тем евродепутаты призывают запретить белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, а также лишить белорусское гостелевидение права на трансляцию матчей Евро-2020.