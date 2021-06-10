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Європарламент підтримав резолюцію щодо Білорусі: що вона пропонує

Автор: Дмитро Левицький

Європарламент переважною більшістю підтримав резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Євродепутати закликали ЄС відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді.

Про це свідчать дані на сайті Європарламенту.

Схвалена євродепутатами резолюція закликає Євросоюз розширити санкції проти Білорусі, включивши до санкційного списку всіх причетних до примусової посадки літака Ryanair та затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги.

Також Європарламент пропонує ввести секторальні санкції проти Білорусі, які зачепили б торгівлю сирою нафтою і нафтовими продуктами, калійну, сталеливарну і деревообробну промисловість, а також відключити Білорусь від системи SWIFT.

Разом з тим євродепутати закликають заборонити білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі в Олімпійських іграх, а також позбавити білоруське держтелебачення права на трансляцію матчів Євро-2020.

Нагадаємо, у тексті цієї резолюції також міститься заклик до ЄС вивчити роль Росії у примусовій посадці літака Ryanair в Білорусі.

Додамо, новий пакет європейських санкцій проти Білорусі можуть схвалити 21 червня.

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Новини України БілорусьрезолюцияЄвропарламент