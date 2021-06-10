Європарламент підтримав резолюцію щодо Білорусі: що вона пропонує

Європарламент переважною більшістю підтримав резолюцію щодо ситуації в Білорусі . Євродепутати закликали ЄС відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді.

Про це свідчать дані на сайті Європарламенту .

Схвалена євродепутатами резолюція закликає Євросоюз розширити санкції проти Білорусі, включивши до санкційного списку всіх причетних до примусової посадки літака Ryanair та затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги.

Також Європарламент пропонує ввести секторальні санкції проти Білорусі, які зачепили б торгівлю сирою нафтою і нафтовими продуктами, калійну, сталеливарну і деревообробну промисловість, а також відключити Білорусь від системи SWIFT.

Разом з тим євродепутати закликають заборонити білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі в Олімпійських іграх, а також позбавити білоруське держтелебачення права на трансляцію матчів Євро-2020.