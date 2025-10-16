Європарламент підтримав проєкти про відмову ЄС від російського газу та нафти

Як повідомляється, комітети з промисловості, наукових досліджень та енергетики й з міжнародної торгівлі схвалили проєкти щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно з СПГ, з 1 січня 2026 року.

Деякі винятки передбачені лише для чинних короткострокових контрактів (до 17 червня) та довгострокових - до 1 січня 2027 року, за умови, що такі контракти були укладені до 17 червня 2025 року.

Згідно з запропонованими заходами, енергетичні оператори зможуть розірвати контракти, посилаючись на форс-мажорні обставини, якими може вважатися юридично зобов’язуюча заборона подальшого імпорту.

Також пропонують заборонити тимчасове зберігання газу російського походження в ЄС з 1 січня 2026 року. Щоб закрити лазівки та зменшити ризик обходу обмежень, операторів зобов’язують подавати більш детальні докази щодо країни походження.

З тієї ж дати пропонують заборону імпорту всієї російської нафти та нафтопродуктів та додаткові запобіжники й посилення покарання за обхід заборони.

Окрім того, євродепутати вилучили положення, яке дозволяє Єврокомісії тимчасово призупинити заборону на імпорт у ситуаціях, коли є загроза для енергетичної безпеки ЄС.

Проєкти підтримали 83 голосами "за", тоді як 9 членів голосували проти та 1 утримався.

Зазначається, що євродепутати підтримали таке рішення з огляду на те, що Росія системно, протягом двох десятиліть. використовувала свої енергоресурси як зброю і це ще більш загострилося після її відкритого нападу на Україну.