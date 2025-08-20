Європа введе санкції проти РФ, якщо Путін уникатиме переговорів, - Telegraph

Європейські лідери можуть запровадити санкції проти Росії. Це станеться, якщо диктатор Володимир Путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з лідерами України і США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Співрозмовник видання заявив, що Британія та ЄС готують нові санкції проти Росії.
"Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься від переговорів або відмовиться від них, це стане ще одним поштовхом для санкцій", - сказало джерело в уряді Британії.
Також, за словами джерел, диктатор Путін погодився зустрітися з президентом США Дональд Трампом на Алясці лише після того, як американський лідер ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти.
Як відомо, 15 серпня на Алясці пройшла зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. За кілька днів, 18 серпня, Трамп зустрівся у Білому домі з Володимиром Зеленським у Білому домі і європейськими лідерами.
Після переговорів американський президент зателефонував Путіну, щоб домовитися про зустріч з Зеленським. РФ наполягає на проведенні спочатку двосторонньої зустрічі, а тоді тристоронньої за участі Трампа.
У Швейцарії вже заявили про готовність прийняти саміт. Австрія також оголосила що готова провести переговори Зеленського та Путіна.
Проте канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що російський диктатор наважиться на зустріч із Зеленським.