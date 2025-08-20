Європа введе санкції проти РФ, якщо Путін уникатиме переговорів, - Telegraph

Співрозмовник видання заявив, що Британія та ЄС готують нові санкції проти Росії.

"Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься від переговорів або відмовиться від них, це стане ще одним поштовхом для санкцій", - сказало джерело в уряді Британії.

Також, за словами джерел, диктатор Путін погодився зустрітися з президентом США Дональд Трампом на Алясці лише після того, як американський лідер ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти.